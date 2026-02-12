BIST 13.879
Bakan Yumaklı: "Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyoruz"

Bakan Yumaklı: "Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin devam ettiğini belirterek, "Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, tohum sektörüne dair verilere ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin sürdüğünü bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"2025 yılı itibarıyla, 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık, 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz."

