Fikret Orman'dan adaylık açıklaması

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte başkanlığa aday olacağı yönündeki iddiasına yanıt verdi.

Abone ol

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman, Begikad'ın düzenlediği organizasyona katıldı.

Beşiktaş eski Başkanı burada dikkat çeken açıklamalar yaptı ve adaylık iddiasını yanıtladı.

Beşiktaş'ta şu anda resmi bir seçim süreci bulunmadığını belirten Orman; "Bana 'aday ol' diyorlar ama şu anda Beşiktaş'ta bir seçim ortamı yok. Mevcut yönetim göreve başlayalı henüz bir yıl bile olmadı. Böyle bir süreç söz konusu değilken adaylık üzerinden konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı yönetmenin iş adamlıktan ve popülerlikten farkını da açıklayan eski başkan, "Kendimi hep başkan olacak gibi yetiştirdim. Beşiktaş başkanlığı sadece iş adamlığıyla yapılacak bir iş değil; birçok vasfın olması lazım. Beşiktaş'a yönetici olmak zor değil, hatırlanan yönetici ve başkan olmak çok zor bir şeydir. En önemli şey popüler olmak değildir; itibarlı popüler olmaktır. Dünyanın en popüler kişilerinden biri Pablo Escobar'dır ama uyuşturucu kaçakçısıdır." ifadelerini kullandı.

Kulübün mevcut durumuna da değinen Orman, Beşiktaş'ın köklü bir camia olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş kendi doğrusunu bulacaktır. Bu camia zorlukları aşabilecek güce sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftara uyarılarda da bulunan Fikret Orman, "Her geleni pişman edersek, her gelen arkasındakine hırsız muamelesi yaparsa kim olacak başkan? Böyle bir camia mı olur? Beşiktaşlılar da kendine çekidüzen vermeli." sözlerini kullandı.