Melih Gökçek'ten yapay zekalı gönderme

Meclis'te yemin töreni öncesi yaşanan kavganın yankıları sürerken Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten mizahi bir paylaşım geldi. Yapay zekayı kullanarak oğlu Osman Gökçek'i boksör tasviri ile paylaşan Gökçek 'NAKAVT' notunu düştü.

Kabinede yaşanan değişikliğin ardından Akın Gürlek Adalet Bakanlığı, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanlığı görevini devraldı. 

İki bakan TBMM'ye gelerek yemin ederken o anlarda tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi.

CHP'LİLERİN MÜDAHALESİNE OSMAN GÖKÇEK ENGELİ

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, TBMM'de yemin edeceği sırada CHP kürsü işgali eylemi yaptı.

Çıkan arbede sırasında Gürlek'e müdahalede bulunmaya çalışan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, engel oldu. 

"BEN OSMAN'I DÖVECEĞİM"

Çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken Tanal'ın burnu kanadı. 

Olay esnasında çekilen görüntülerde, yaralanan Tanal’ın "Ben Osman’ı döveceğim." diye bağırdığı duyuldu.

Melih Gökçek'ten yapay zekalı gönderme - Resim: 0

MELİH GÖKÇEK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan yaşananlara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten mizahi bir paylaşım geldi. 

Gökçek, paylaşımında yapay zekadan faydalandı. 

OSMAN GÖKÇEK'İ BOKSÖR YAPTI

Yapay zekayı kullanarak oğlu Osman Gökçek'i boksör olan tasvir eden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı paylaşımına 'NAKAVT' notunu düştü.

Gökçek ayrıca, "Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırırsan, milletin evlatları bakanına sahip çıkar. Sonuç bu olur." ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'ten yapay zekalı gönderme - Resim: 1

