Faruk Acar'dan 'Türkiye artık eski ezberlerle yönetilmiyor' paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rotası da, gündemi de artık bellidir; Büyük, Güçlü ve Tam Bağımsız bir Türkiye’nin önünde hiçbir beşeri güç duramayacaktır." dedi.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından kılık kıyafeti üzerinden hedef alınmasının ardından bugün de TBMM Genel Kurulu'nda yaşanılan kavga gündeme bomba gibi düştü.

Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevlerini devralan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis, ringe döndü..

Gürlek ve Çiftçi'nin yemin etmesine engel olmak isteyen CHP'li vekillerin kürsüyü kapatması sonucu yumruklu kavga çıktı. 

Akın Gürlek ile Mustafa Çiftçi ise AK Partili milletvekillerinin etten duvar örmesi sonucu yemin ederek görevlerine başladı. 

Kavga sırasında ortaya çıkan görüntüler ise Türk siyasi tarihine kazındı.

"TÜRKİYE ARTIK ESKİ EZBERLERLE YÖNETİLMİYOR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, bugün yaşanılanların karelerini paylaşarak "Türkiye artık eski ezberlerle yönetilmiyor" vurgusunda bulundu. 

Acar, şu ifadeleri kullandı:

Bu kareler bugünden. Okumak isteyen için çok şey anlatıyor.

Meclis kürsüsünde görevine başlamak için yemin etmeye gelen bakanların sözünün sloganlarla kesilmeye çalışıldığı, milli iradenin tecelli ettiği bir anın protestolarla gölgelenmek istendiği anlar…

Bir zamanlar Meclis’te insanların inancına, kıyafetine, seçimine ve hatta sesine bile tahammül edemeyen bir anlayış vardı.

Bugün ise bu zihniyet maalesef hala aramızda; ama hamdolsun ki dün hor görülenlerin yanında bugün dimdik ayakta duran bir liderimiz var.

Türkiye artık eski ezberlerle yönetilmiyor.

"TÜRKİYE'NİN ROTASI DA GÜNDEMİ DE ARTIK BELLİDİR; BÜYÜK, GÜÇLÜ VE TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE"

Kimsenin yaşam tarzı üzerinden siyaset kurmasına da, milletin seçimlerini gasp etmeye çalışmasına da, bu toprakların, Anadolunun öz evlatlarına hadsizlik yapılmasına da tahammülümüz yok.

Ülke olarak büyük ve meşakkatli bir yürüyüşün içindeyiz.

Küçük ve ilkel reflekslerle oyalanacak bir vaktimiz yok.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rotası da, gündemi de artık bellidir; Büyük, Güçlü ve Tam Bağımsız bir Türkiye’nin önünde hiçbir beşeri güç duramayacaktır.

Faruk Acar'dan 'Türkiye artık eski ezberlerle yönetilmiyor' paylaşımı - Resim: 0

