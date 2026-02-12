BIST 13.788
DOLAR 43,64
EURO 51,83
ALTIN 7.139,42
HABER /  GÜNCEL

Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti

TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında CHP milletvekillerinin kürsüye yönelmesiyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın ardından TBMM İdari Amiri Hasan Turan, CHP’li Murat Emir ve Ali Mahir Başarır’ın iki bakanı tebrik ettiğini öne sürerken, Başarır önce iddiayı yalanladı, daha sonra bir programda yaptığı açıklamada toplantı odasında herkesle birlikte bakanlarla da el sıkıştıklarını söyledi.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında tansiyon yükselmiş, CHP milletvekillerinin kürsüye yönelmesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmüştü.

Sonrasında CHP’li vekiller, iki bakanın yeminini engellemek amacıyla kürsü etrafında toplamış, bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsüyü korumaya almıştı.

"EL SIKIŞIP TEBRİK ETTİLER"

Yaşanan bu arbede sonrası TBMM İdari Amiri Hasan Turan, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin elini sıkarak tebrik ettiğini söyledi. Turan, “Meclis’in arka tarafında başka, kameralar önünde başkalaşan bir yapı." dedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR ÖNCE YALANLADI

Bu iddia üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turan'ın iddialarını reddederek, "İddia yalan, kürsü arkasında oturduğumuz yere geldi, hiç bir temasımız olmadı" şeklinde açıklama yaptı.

SONRASINDA ÇARK ETTİ

Bu gelişme sonrası CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Başarır, "Toplantı yaptığımız odaya davet edildiğimizde bakanlar dahil herkes oradaydı. Tüm grup başkan vekilleri el sıkışırken bakan da (Akın Gürlek) ayağa kalktı, Meclis çalışanları da dahil herkesle el sıkıştık ve 'sizin için zor bir gün olacak' dedim ve diğer odaya geçtik" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Faruk Acar'dan 'Türkiye artık eski ezberlerle yönetilmiyor' paylaşımı
Faruk Acar'dan 'Türkiye artık eski ezberlerle yönetilmiyor' paylaşımı
Fransa: Musk, ABD'de federal kurumlar tarafından aşırı derecede sübvanse ediliyor
Fransa: Musk, ABD'de federal kurumlar tarafından aşırı derecede sübvanse ediliyor
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 46'ya yükseldi
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 46'ya yükseldi
Uçakta sigara içen yolcuya ağır ceza! Kara listeye alındı
Uçakta sigara içen yolcuya ağır ceza! Kara listeye alındı
Amasya’da biyogaz tesisinde gaz zehirlenmesi: 3 ölü
Amasya’da biyogaz tesisinde gaz zehirlenmesi: 3 ölü
RTÜK'ten 2 televizyon kanalına ceza
RTÜK'ten 2 televizyon kanalına ceza
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadeleri kimi hesaplarca çarpıtılmıştır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadeleri kimi hesaplarca çarpıtılmıştır
Burhanettin Duran: CHP'nin girişimi devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır
Burhanettin Duran: CHP'nin girişimi devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır
Melih Gökçek'ten yapay zekalı gönderme
Melih Gökçek'ten yapay zekalı gönderme
ROKETSAN’dan Suudi Arabistan’da dev anlaşmalar
ROKETSAN’dan Suudi Arabistan’da dev anlaşmalar
Süper Lig’de 10 kulüp PFDK’ye sevk edildi
Süper Lig’de 10 kulüp PFDK’ye sevk edildi
Libya'nın petrol ve gazını Türkiye arayacak
Libya'nın petrol ve gazını Türkiye arayacak