Libya'nın petrol ve gazını Türkiye arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun Libya'da petrol ve doğalgaz arayacağını duyurdu.

Türkiye'nin enerjide yerli ve milli adımları, yeni bir faza geçiyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya’nın 17 yıl aranın ardından çıktığı 22 sahada hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde, biri açık deniz biri de karada olmak üzere 2 sahayı kazandı.

Bunun üzerine TPAO, Libya'da petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürütecek.

Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu.

"TPAO LİBYA'DA PETROL VE DOĞALGAZ ARAYACAK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Enerjide attığımız yerli ve millî adımları, şimdi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza geçiriyoruz.

Millî petrol şirketimiz TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı.

TPAO, Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürütecek. Konsorsiyum ile Akdeniz’de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacak.

Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Baseni’ndeki lisans alanında arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Libya’nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri olan bu bölgede 8 bin 200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkânlarını değerlendireceğiz.

Açık deniz ve kara sahalarında sahip olduğumuz ileri seviye arama ve üretim kabiliyetimizi, uluslararası ortaklarımızın küresel saha deneyimiyle birleştirerek yüksek potansiyel barındıran lokasyonlarda teknik ve ticari açıdan sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz.

Çeşitlenen uluslararası arama portföyümüzle TPAO’nun küresel konumunu güçlendirirken enerji arz güvenliğimizi destekleyen ve kurumsal kapasitemizi artıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

TPAO, İHALEYİ KAZANDI

Öte yandan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya’da 17 yıl aranın ardından 22 sahada hidrokarbon arama ve işletme ihalesine çıktı.

İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve çok sayıda uluslararası enerji şirketi temsilcisi katıldı.

TPAO ihalede, biri açık deniz biri de karada olmak üzere 2 sahayı kazandı.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti, TPAO'nun C3 kara sahasını, ortağı İspanyol Repsol ile kazandığını duyurdu.