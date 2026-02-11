BIST 13.788
Uçakta sigara içen yolcuya ağır ceza! Kara listeye alındı

AJet uçağında gizlice sigara içtiği anları sosyal medya hesabında paylaşan yolcu E.T, havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edildi.

Alınan bilgiye göre, sivil havacılık kurallarına göre yasak olmasına rağmen sigara yakan içerik üreticisi E.T, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

Uçak içerisinde tütün kullandığı gerekçesiyle, E.T'ye 24 bin 681 lira idari para cezası uygulandı.

