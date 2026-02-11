BIST 13.788
Burhanettin Duran: CHP'nin girişimi devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır

Burhanettin Duran: CHP'nin girişimi devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır

CHP grubunun Meclis'teki yemin törenine engel olma girişimi hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum" dedi.

Kabinede yaşanan değişikliğin ardından Akın Gürlek Adalet Bakanlığı, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanlığı görevini devraldı. 

İki bakan TBMM'ye gelerek yemin ederken o anlarda tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, TBMM'de yemin edeceği sırada CHP kürsü işgali eylemi yaptı.

Çıkan tartışmanın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmesi ile arbede yaşandı. 

"SORUMLULUKTAN UZAK YAKLAŞIMI KINIYORUM"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP grubuna tepki gösterdi. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, şunları kaydetti:

CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır.

Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum.

"HİÇBİR GİRİŞİM GAZİ MECLİS'İMİZİN ÇALIŞMALARINI ÖNLEMEMLİ"

Gazi Meclisimizin vakarını ve demokratik ortamını korumak tüm siyasi partilerimizin görevidir.

Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak siyasi rekabet değil, demokrasimize saldırıdır.

Hiçbir girişim, millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis’imizin çalışmalarını gölgelememelidir.

