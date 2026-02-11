ROKETSAN’dan Suudi Arabistan’da dev anlaşmalar

ROKETSAN, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026 kapsamında önemli işbirliklerine imza attı. Şirket, Suudi Arabistan’ın en büyük savunma firması SAMI ile seyir füzelerinin Suudi Arabistan’da ortak üretimine yönelik anlaşma yaparken, ayrıca SAMI Land Systems ile anti-tank güdümlü füze sistemlerinin satışı ve ortak üretimini kapsayan sözleşme imzaladı.

Türk savunma sanayisinin lider füze, roket ve mühimmat üreticisi ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da önemli anlaşmalara imza attı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN EN BÜYÜĞÜYLE SEYİR FÜZELERİ İLE İGLİLİ KRİTİK ANLAŞMA

ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın devlet bünyesindeki en büyük savunma şirketi SAMI ile seyir füzelerinin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik işbirliği anlaşması yaptı.

Bu önemli adım, füze çözümleri ve askeri teknolojiler alanındaki ortak çabaları temsil ediyor, yeni nesil entegre savunma sistemlerinin önünü açıyor.

ANTİ-TANK SİSTEMLERİNDE STRATEJİK İMZA

ROKETSAN, ayrıca SAMI Land Systems ile muharebe platformlarının operasyonel etkinliğini artırmak amacıyla anti-tank güdümlü füze silah sistemlerinin satışı ve ortak üretimine yönelik sözleşme imzaladı.

Anlaşma aynı zamanda teknolojik uzmanlığın Suudi Arabistan içerisinde yerlileştirilmesine de odaklanıyor.