Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 46'ya yükseldi

Doğu Asya ülkesi Japonya'da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışının neden olduğu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço), ülke genelinde yoğun kar yağışının neden olduğu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını açıkladı.

Açıklamada, sert kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalar nedeniyle ülke genelinde son 21 günde 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 193'ü ağır 558 kişinin yaralandığı ifade edildi.

En fazla ölüm, mevsim koşullarından sert şekilde etkilenen Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesinde yer alan, 17 kişinin hayatını kaybettiği Niigata eyaletinde yaşandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar yağışı ve fırtınasının etkisini sürdüreceğine, donmuş yollar nedeniyle trafikte aksamalar olacağına ve çatılardan kar kütlelerinin düşeceğine dair uyarılarda bulundu.

