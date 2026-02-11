BIST 13.788
Süper Lig’de 10 kulüp PFDK’ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve kişileri açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Samsunspor Kulübü’nün 07.02.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Trabzonspor müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü’nün 07.02.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Trabzonspor müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eyüpspor Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - RAMS Başakşehir müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

RAMS Başakşehir futbol kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - RAMS Başakşehir müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. Maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Corendon Alanyaspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü’nün 09.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Kocaelispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca ve 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü’nün 09.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Kocaelispor müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Drissa Camara’nın 09.02.2026 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. Maddesi uyarınca 10.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 09.02.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

