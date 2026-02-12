BIST 13.788
Ademola transferi neden olmadı Fenerahçeli yönetici açıkladı: Hakaret kabul ettik

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, sarı-lacivertli kulübün resmi televizyon kanalında transfere dair konuştu. Salar, "Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe Kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir ve teminat mektubu almamıştır. Biz bunu hakaret kabul ettik” dedi.

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, kulüp televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ademola Lookman transferinin iptal olma sebebini anlatan Salar, “Futbol şubesindeki arkadaşlarımız, transfer döneminde bazı şeyler somutlaşmaya yakın olunca nakit akışı sebebiyle oradaki bilgiyi benimle paylaşıyorlar. Benim asıl dahil olduğum kısım işin finansal kısmı. Lookman transferine bu konuda dahil oldu. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe Kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir ve teminat mektubu almamıştır. Biz bunu hakaret kabul ettik” dedi. 

"LOOKMAN'I ALMAK İSTEDİK AMA..."

Murat Salar açıklamasında, "Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü'nden daha değerlidir? Bunda ısrar edildi. Bir tane kulübe teminat mektubu verirseniz, bundan sonraki tüm transferlerde bu istenecek. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine ipotek konulmasına müsaade etmedik. Manchester'ın, PSG'nin, Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde başka bir İtalyan kulübünün istemesi kabul edilemez. Sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk takımları için bariyer oluştururuz. Lookman iyi oyuncu, almak istedik ve şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Kulüp tarihimizde yaptığımız hiçbir transferde böyle bir uygulama olmadı" dedi. 

"FENERBAHÇE'NİN İTİBARI BANKALARDAN DAHA YÜKSEK"

Fenerbahçe Başkanvekili Salar, "Fenerbahçe'nin itibarının bankalardan daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ben onlar adına bir şey söylemem, talep ettiler ama reddettik. Bu konu tartışmaya bile açılmadı. Bu prensibi korumak zorundayız. Bizler Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bu yapılan saygısızlığa karşı transferden vazgeçtik" sözleriyle açıklamasını noktaladı. 

