Ömer Çelik: Bildiriyi baştan aşağı reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten emekli amirallerin bildirisine ilişkin 'Baştan aşağı reddediyoruz' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten emekli amirallerin bildirisine ilişkin 'Baştan aşağı reddediyoruz' dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"MYK'mız kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdıBildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz. Tek hizmet etmediği şey, Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'nin demokrasisi, sivil siyasetidir. Bunun hiçbir tarafında masumiyet yoktur. "Bildiri normal" diyenler demokratik iklimi zehirliyor

Zamanlamasındaki anormalliği herkes görüyor. Muhtıra siyaset mutasyona uğramıştır. Ses çıkmasaydı emekli askerler muhtıra vermiş olacaktı. Zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıyayız . Yaptıkları Türk Silahlı Kuvvetleri'ni istismardır. Bundan sonra kirli bir teşebbüsle anılacaklardır."

Ayrıntılar gelecek...