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Yaşanan skandalın ardından Türkiye'den Facebook kararı

Anadolu Ajansı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında resen inceleme başlattı.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), 'Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı' haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü.

Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

'Business Insider' internet sitesinin haberinde; bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde; söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.

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