Dünyanın en pahalı tablosu NFT olarak satışa çıktı! Sadece 1 fark var

Dünyanın en pahalı tablosu olarak bilinen ve Kasım 2017'de satılan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi resminin NFT versiyonu satışa çıktı.

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Değiştirilemez Token anlamına gelen ve bir varlığın dijital karşılığının kanıtı olarak bilinen NFT, son olarak dünya çapında büyük sükse yaratan, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo olarak listelenen ve usta isim Leonardo da Vinci tarafından tamamlanan Salvator Mundi tablosu ile gündeme geldi.



Designboom'un haberine göre, Salvator Mundi'nin ''heyecan verici hikayesini'' anlatan The Last Leonardo kitabının yazarı olan Ben Lewis, (takma adıyla Crypto Leonardo) Leonardo da Vinci'nin ünlü Salvator Mundi tablosunu NFT'ye dönüştürdü ve satışa çıkardı. Fakat NFT'ye dönüştürülen ''Salvator Metaversi'' adlı eser, orijinalinden farklı noktalara sahip. Zira orijinal tabloda elinde bir küre tutan figür, NFT'ye dönüştürülen eserde bir küre değil, dolar banknotları tutuyor.







Elde edilen gelir paylaştırılacak

Orijinal Salvator Mundi Kasım 2017’de Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından 450 milyon 300 bin dolara satın alınmıştı. Zaten tablonun bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo olarak unvan kazanmasının nedeni de bu satıştı. Ben Lewis ise NFT eseri için 450 milyon doları (yaklaşık 234,043 Ethereum) hedefliyor. NFT’nin satışından elde edilen gelir, Ben Lewis ile yağlı boya tabloyu 2005’te vergisiyle 1175 dolara satan Hendry Ailesi arasında paylaştırılacak.