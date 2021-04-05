Piyasa uzmanı İslam Memiş 'sürpriz olmayacak' dedi gram altında ilgili bomba tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Gram/TL tarafında 540-560 TL seviyeleri yukarı yönlü kırıldıktan sonra 600 TL seviyesi sürpriz olmamalı." dedi.

Abone ol

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı geçtiğimiz haftayı büyük bir çıkışla tamamlayan altın fiyatları Nisan ayının ilk işlem haftasına düşüş trendiyle girdi sabah saatlerinde 452 lira bandında seyreden gram altın öğleden sonra 450 lira bandına geriledi.

Dolar kuru ise 8 lira 11 kuruşa kadar geriledi. Altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş önemli tespitlerde bulundu. Altın fiyatlarında yaşanan dengelenme sonrasında altının ons fiyatı 1723 dolar seviyesinde izledi. Altın fiyatlarındaki durağan seyir gümüş fiyatlarını da etkiledi.

"Her yeni bir haftaya belirsizlikler daha çok artıyor"

Piyasalar hakkında basına demeç veren altın uzmanı İslam Memiş, şunları söyledi:

"ABD Merkez Bankası Fed tutanakları var. Genel itibariyle belirsiz ve stresli bir haftaya başladı piyasalar. Özellikle dolar kurundaki seyir ben borsa tarafını hem de değerli metaller tarafında yön belirlemede önemli olacaktır. Gram altın/TL fiyatlarındaki düşüşleri bir alım fırsatı olacak değerlendirilmesini yine tavsiye edebiliriz. Yine orta ve uzun vadeye baktığımız zaman dolar kurundaki 9 TL seviyesinin sürpriz olmamalı. İşte gram/TL tarafında 540-560 TL seviyeleri yukarı yönlü kırıldıktan sonra 600 TL seviyesi sürpriz olmamalı.

Diğer taraftan gümüşün gram fiyatında 10 TL seviyesinin yukarı kırılması sürpriz olmamalı. Dışardaki jeopolitik risklerde artış gözlemliyoruz Rusya-Ukrayna gerginliği buradaki jeopolitik risklerin artması yine küresel piyasaları olumsuz yönde etkiliyor. ABD-İran arasında yaşanan görüşme trafiği Çin-ABD arasındaki restleşmeler de riskler açısından ve küresel piyasalar açısından önemli. Ama her geçen gün ama her yeni bir haftaya belirsizlikler daha çok artıyor. Yatırımcılar böyle durumlarda daha çok orta ve uzun vadede düşünerek hareket etmeli . Kısa vadeli geri çekilmeler hem döviz tarafında hem de emtia tarafında alım fırsatı olarak kullanılabilir. Çünkü yıl içinde tekrar bu yaz ortalarında özellikle piyasalarda ciddi bir kargaşa ortamı yaşanabilir."