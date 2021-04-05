BIST 1.440
DOLAR 8,11
EURO 9,58
ALTIN 451,35
HABER /  DÜNYA
ADV Qua Granite halka arz oluyor

İran'da bir kişi 'İsrail ajanı' suçlamasıyla gözaltına alındı

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde bir kişinin "İsrail ajanı" olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Abone ol

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Doğu Azerbaycan İstihbarat Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, "İsrail ajanı" olmakla itham edilen bir kişinin yakalandığını duyurdu.

Haberde ayrıca çeşitli ülkelerin istihbarat servisleri ile bağlantılı oldukları iddia edilen "bazı ajanların" daha gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan kişilerin uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zlatan İbrahimovic'e 1 yıllık yeni sözleşme
Son dakika Bakan Hulusi Akar'dan amirallerin skandal bildirisine sert tepki!
Covid-19'u yenen Erzurum Valisi konuştu: Sitokin fırtınası denen o şeye gittim geldim
Konya'da dehşet! Çocuklarını görmek için geldiği okulda kayınpederini öldürdü
Son dakika Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook hakkında inceleme
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüksek katılım hedefliyoruz
Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
İnsansız savaş uçakları geliyor! Selçuk Bayraktar TB3'ü anlattı
Şivan Perwer’in koronavirüsten ölen kardeşi Aziz Aygün defnedildi
Trabzon’da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı
Yorumlar