Cem Uzan kahinliğe soyundu dolar kuru 20 lira olur iddiası

TMSF'ye 5 milyar dolar borcu olan Cem Uzan, tartışılan açıklamalara devam ediyor. Açtığı davaların çoğunu kaybeden Uzan, bu kez de dolar kehanetinde bulundu ve doların 20 lira olacağını iddia etti.

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TMSF tarafından müflis İmar Bankası'yla ilgili Cem Uzan ve Uzan ailesinin diğer üyeleri aleyhine açılan davalar sonucunda kesinleşen mahkeme kararları gereğince, yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu borçlarının tahsili amacıyla farklı yargı çevrelerinde başlatılan hukuki süreçler devam ediyor.

TMSF Uzan ailesinden bugüne kadar sadece yurt dışından yaklaşık 430 milyon dolar ve 6 milyon avro tahsilat yaptı. Davalar sürerken Fransa'da yaşayan Cem Uzan, dolar kahinliğine soyundu.

Cem Uzan, ekonomist Murat Muratoğlu’nun Youtube kanalına konuk oldu. Murat Muratoğlu konuşmanın bir bölümünde Cem Uzan’a “Sizce dolar kuru ne olur” diye sordu. Cem Uzan bu soruya “ben olsam dolar alırım yastık altına koyarım” şeklinde cevap verirken düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"20 lira olursa şaşırmam demiştim aynı sözümün arkasındayım"

"Bazı şeyler var hakikaten öngörmek mümkün değil. İleriye yönelik varsayımlar ve analizler hep normal hareket şartlarına göre yapılır. Siz 4 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişeceğini öngöremezsiniz. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan iktidarının tavırlarının ne olacağına bağlı sene sonu dolar kurunun akıbeti. Geçtiğimiz konuşmamızda ben dolar 20 lira olursa şaşırmam demiştim aynı sözümün arkasındayım. Ben dolar kuru 20 lira olur diyorum faiz ne olur diyorlar. Şuanda faizler yüzde 19. Düşer diyorlar. Hayal görmesinler 19’da tutabilsinler ellerini öpsünler milletin. Siz bütçe açığını artırmaya devam edin. Karşılıksız para basın faiz ve dolar kuru yükselmesin.

"Ben olsam dolar alır yastık altına koyarım"

Ben Türkiye’de bir yatırımcı olsam olsam dolar alırım bankaya değil yastık altına koyarım. Hangi vurdum duymazlıktır ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki paranızı getirin yatırım bankalarına teslim edin diyor. Yastık altındaki paraya göz konulması çok ama çok tehlikeli bir olaydır. Bugün herkes sermaye çıkışlarına girişlerine yasak gelebilir mi diye korkuyor ama Türk yatırımcının servetine bir şekilde bir şey olabilir diye endişe etmemek mümkün değil. Hangi mantıktır ki insanların son kara gün parasını istiyorsun düşün ki sen devletin kara gün parasını tüketmişsin zaten."