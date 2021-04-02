Çorum'da müşterileri biriktirdi! Binlercesini denize attı

ÇORUM'da kafe işleten Levent Turan müşterilerinin dilek notlarını biriktirdiği şişeyi kabul olsun diye denize attı

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Karakeçili Mahallesi’nde Kahve Leb-i' adlı kafe işletmecisi Levent Turan, koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süre kapalı kalan, normalleşme sürecinde de yeniden açtığı iş yerinde müşterilerine hizmet veriyor. Salgın tedbirlerine uyuma özen gösteren Turan, önceki yıllarda olduğu gibi, müşterileri tarafından not kâğıtlarına yazılan dilekleri toplama geleneğini de sürdürüyor. Kafeye gelip, çay ve kahvelerini yudumlayan müşteriler, kaleme aldığı dilek kâğıtlarını, işletmedeki 'Duygu Şişesi' adlı cam şişeye atıp, sağlık, mutluluk, aşk, para, iş ve çocuk gibi temennilerde bulunuyor.



Salgın sürecinde bir sürelik aranın ardından 3 yılın sonunda şişede yaklaşık 2 bin dilek kâğıdı birikti. Müşterilerinin de yoğun talebi üzerine Turan; dileklerini Manavgat’ta yer alan Apollon Tapınağı'nda gerçekleşeceği inanışıyla şişeyi, Antalya’daki arkadaşı Tolga Katar’a kargoyla gönderdi. Katar, teslim aldığı şişeyi; dileklerin gerçekleşmesi için tapınağın sahile bakan noktasından denize attı.







"İlkini Karadeniz’e, ikincisini Akdeniz’e attık"

Daha önce dilek kâğıtlarının bulunduğu şişeyi Samsun’da Karadeniz'e atan kafe sahibi Levent Turan, son günlerde özellikle müşterilerinin en çok salgının sona ermesi yönünde temennilerde bulunulduğunu söyledi. Kafesinin, insanlarla iç içe olan bir işletme olduğunu ve müşterileriyle aile sıcaklığında ilişkiler kurduklarını belirten Turan, “İşletmemize gelen insanların yüzde 70’ini tanıyoruz. Dilek şişelerimizin ilkini Karadeniz’e, ikincisini Akdeniz’e attık. Üçüncüsünü ise Kıbrıs’ta denize atacağız. Dilek şişesine dileklerini atan bazı arkadaşlarımız gelip, dileklerinin kabul olduğunu söyledi. Memur olduğunu, evlendiğini söyleyenler oldu. Hatta bir arkadaşımız dilek tuttuktan sonra bir klipte oynayıp zengin olduğunu bile söyledi. Hemşire olan, asker olan, uzman olan müşterilerimiz oldu. Ama hep iyi şeyler mi oldu, hayır, dileğini geri almak isteyenler oldu, ayrılık yaşadığını söyleyen müşterilerimiz de oldu” dedi. Son zamanlarda ise insanların pandemiden kurtulmayı dilediklerini belirten Turan, “Salgın bitsin, yeniden eski hayatımıza dönelim. Ülkemiz feraha ersin dilekleri atıldı şişeye. Sanırım hepimizin ortak dileği bu" diye konuştu.



