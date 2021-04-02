ABD'de firari yaşayan FETÖ'cü Emre Uslu'dan KHK'lılara parti kurun çağrısı

TÜRKİYE'deki KHK'lılara parti kurun çağrısı yapan firari FETÖ'cü eski emniyetçi Emre Uslu, 'hapistekilerin çıkması için de çok rahat pazarlık yapabilirler' dedi.

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Firari FETÖ'cü eski emniyetçi Emre Uslu, KHK kapsamında görevine son verilenlere parti kurma çağrısı yaptı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda KHK'lıların önemli bir oya sahip olduğunu ifade ederek KHK'lıların oyunun iktidara karşı pazarlık gücü oluşturacağını belirten Uslu, şu ifadeleri kullandı.

"Bugün KHK’lılar parti kursa 1 yıl içinde iyi çalışmayla alacakları oy 1 ila 3 milyon arasında. Bu güç ile KHK’lılar kendi hakları için de, terör söyleminin yok edilmesi için de, hapistekilerin çıkması için de çok rahat pazarlık yapabilirler. Tüm gözlemlerim bu sonucu veriyor."