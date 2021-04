İstanbul'da 23 yıldır hayatları kabusa döndü: Perişan etmek istiyorlar

İSTANBUL'da 23 yıl önce daire satın alan 15 ailenin arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hayatları kabusa döndü.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde 15 aile 1997 yapımı başlayan yan yana iki binadan daire aldı. Aileler yapımı tamamlanan dairelere 1998 yılında yerleşerek, tapularını aldı. Ancak yaşanan 1999 Marmara depremi nedeniyle kat sınırlaması gelince, arsa sahibi ile müteahhit arasında anlaşmazlık çıktığı ileri sürüldü. Daire satın alan aileler ise bu süreç içinde tapuları alarak, ev sahibi oldu. Ancak arsa sahibi, binada oturanlara tapu iptal davası açtı. Mahkeme 2002 yılında arsa sahiplerinin tapularını iptal etti.



Yerel mahkeme tarafından verilen karar Yargıtay tarafından onanarak, alınan tapuları iptal etti. Arsa sahibi ise binada oturanları tahliye etmek için tekrar mahkemeye giderken, bir yandan da sahibi olduğu arsayı farklı kişilere sattı. Bina sakinleri ise açtıkları ecrimisil davasını 2012 yılında kazandı ve bilirkişi raporuyla 1 milyon 257 bin TL zarara uğratıldıklarını tespit ederken, bu zararın müteahhitten karşılanmasına karar verdi.







Tekrar dava açtı

Bina sakinlerinin başı, bu sefer arsa sahibinin arsayı sattığı insanlarla derde girdi. Arsayı satın alan Musa G., Cihan T, ve Bünyamin A., binaların boşaltılması için tekrar dava açtı. Mahkeme binalarda oturan 15 ailenin daireleri boşaltmasına hükmetti. Bina sakinleri her ay çevik kuvvet eşliğinde icra memurlarıyla gelen tahliye kararına tepki göstererek, karşı çıkıyor.



“Binayı çürüğe çıkartıp bizi sokağa atmak istiyorlar”

Açtıkları davada mahkeme ve bilirkişi raporuna göre 1 milyon 257 bin TL zarara uğratıldıklarını aktaran daire sahiplerinden Kutbettin Aysel, “1997’de toprak sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme ile 1.5 yılda oturduğumuz bina tamamlanıp, toprak sahibi kendisi hissesini müteahhit de kendi hissesini alacaktı. Bu arada da bizlere satış yapıldı. Biz de paramızı ödeyerek, elimizde gördüğünüz tapuları aldık. Ama dört yıla kadar, yani 2002’ye kadar kimseden ses çıkmadı. Ama 2002 yılında toprak sahibi müteahhide değil, biz dairede oturanlara dava açtı. Bizim haberimiz olmadan dava devam etmiş ve müdahil olana kadar davayı kaybettik. Ve dava Yargıtay’a gitti. Yargıtay da davayı onayınca, tapularımız fes oldu. Burada 15 aile mağduruz, her 15 ailede 5 kişi olduğunu hesap edince, kaç kişi olduğunu siz hesap edin. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Her ay çevik kuvvet, polis buraya gelerek bizi tahliye etmeye çalışıyor. Biz de dava açtık, bilirkişi geldi. Bizim 2012’de o zamanın parası ile 1 trilyon 257 bin TL zararda olduğumuz tespit etti. 2018’de ecrimisil davasını kazanınca, bugün de bize karot aldırıp, binamızı çürüğe çıkartıp 15 aileyi perişan etmek istiyorlar” diye konuştu.





“Üç kişinin karşılıklı dövüşü içinde biz sürünüyoruz”

3 tane insanın karşılıklı dövüşü sonucu 21 yıldır bu ailelerin perişan olduğunu anlatan bina sakini Aşkın Su, “1998 yılında Eyüp Şelenk ismindeki kişiden Sefaköy İnönü Mahallesindeki binadan bir daire aldım. Arsa sahibi ile müteahhidin anlaşmazlığından dolayı, biz 15 ailenin dairelerinin tapularını iptal ettiler. Burada arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık buradaki insanları bağladı. 15 günde bir otobüslerle dolu polisimiz, devletimizin kolluk kuvvetleri gelip bizleri çıkarmaya çalışıyorlar. Buradaki insanlar hafızalarından oldu, sağlıklarından oldu, rica ediyorum, istirham ediyorum bu konuya bir el atmalarını istiyorum. Bu arsayı alan M.G, isimli şahıs muayyen bedelle aldığı arsayı o kadar bize asrtronomik, uçuk fiyatlarda satmak istiyor ki, giriş katındaki bir daire 150 bin lira iken, bize 350 bin lira gibi bir paraya satmak istiyor. Bunu istiyorlar bizden. Bunu alacak gücümüz yok. Biz para verip tapu aldık, tapulara karşılık da dairelerimizi aldık. Buna karşı 3 tane insan karşılıklı dövüş içinde yıllardır, 20 yıldır buradaki insanları, çoluk çocuğunu perişan etmiş durumdalar” ifadelerini kullandı.