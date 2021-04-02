Adana'da banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 80 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Adana'da, banka hesabına yanlışlıkla 80 bin lira yatırıldığını fark eden kişi, parayı sahibine iade etti. Hesabına para gelen İsmail Demir, "Hakkım olmayan parayı 1 kuruş dahi olsa kabul etmem doğru olmaz." dedi.

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Merkez Sarıçam ilçesinde, 3 çocuk babası İsmail Demir (29), cep telefonuna gelen mesajla banka hesabına tanımadığı bir kişi tarafından 80 bin lira gönderildiğini öğrendi.

Demir, bankanın müşteri temsilcisiyle ve Adana'daki merkez şubesiyle görüştü. Paranın yanlışlıkla yatırıldığının belirlenmesi üzerine Demir, parayı sahibine iade etti.

İsmail Demir, AA muhabirine, mesajı gördüğünde şaşırdığını ve ilk olarak çevresindekilere parayı gönderen kişiyi sorduğunu söyledi.

Durumu avukatıyla paylaştığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Dünyada en büyük günahlardan biri kul hakkı yemektir. Biz her zaman büyüklerimizden atalarımızdan şunu öğrendik; kul hakkı yemeyin kul hakkına girmeyin. Şimdi o para bir ameliyat parası olabilir, bir hasta parası olabilirdi, bir ihtiyaç için kullanılabilirdi, belki bir gariban tek varı olan arabası vardır onu satmıştır, belki bir hayal kurmuştur ya da bir evlilik yapacaktır. Hakkım olmayan parayı 1 kuruş dahi olsa kabul etmem doğru olmaz. Ben bir vatandaş olarak, bir insan olarak böyle bir yaklaşımda bulundum."