Meral Akşener kendi ayağına sıkar! Gündeme oturan Erdoğan iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olmasının hukuken tartışmalı olduğunu gündeme getirdi. Akşener'e itiraz eden Habertürk yazarı Kübra Par, bu iddianın Erdoğan'ın oylarını artıracağını yazdı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı hakkındaki sözleri tartışma konusu oldu. Akşener, “Erdoğan’ın ikinci kez seçilip seçilmeyeceğine dair tartışmalar var. Bahçeli de Erdoğan’ın üzülmesini istemediği için AYM’yi taşlamaya başladı" dedi.

"Kendi ayağına kurşun sıkar"

Akşener'in bu sürpriz çıkışını Habertürk yazarı Kübra Par, köşe yazısında değerlendirdi. "Akşener’in bu iddiası doğrudan Erdoğan’a yarar" başlıklı yazısında Par, "eğer ki muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilemeyeceği iddiasını daha fazla dillendirecek olursa kendi ayağına kurşun sıkar." ifadelerine yer verdi.

"Oylarını daha da artırır"

Erdoğan'ın bugünlere hapis cezalarıyla, parti kapatmalarla ve türlü engellemelerle çarpışarak geldiğini yazan Par, vesayete karşı verdiği her mücadele onu daha da güçlendirdiğini belirterek yazısına böyle devam etti:

"Muhalefet şimdi Erdoğan’ın aday olmasını AYM üzerinden iptal etmeye kalkışırsa bırakın seçilmesini engellemeyi, mağdur edildiği düşüncesini yaratarak oylarını daha da arttırır.

İptal edilen İstanbul seçimleri örneği

Türkiye siyaset tarihi bunun örnekleriyle dolu. Çok uzağa gitmeye gerek yok. İYİ Parti kurulduğunda seçimlere katılma yeterliliğinin tartışmaya açılması ve önü kesiliyor algısı onu sandıkta nasıl güçlendirdiyse yahut İstanbul’da seçimlerin iptali ikinci turda Ekrem İmamoğlu’nun nasıl açık ara farkla seçilmesini sağladıysa, Erdoğan’ın önüne Anayasal barikat çekilmesi çabası da aynı sonucu yaratır.