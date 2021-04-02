Leicester City'den Attila Szalai için 25 milyon euro

Macar basını Premier Lig ekibi Leicester City'nin Fenerbahçeli Attila Szalai ile ilgilendiğini yazdı.

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde transfer ettiği Attila Szalai için ülkesinden transfer iddiası geldi. Blikk gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Macar stoperiyle Premier Lig ekibi Leicester City ilgileniyor. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de forma giydiği Leicester City bu transferi gerçekleştirirse bir rekorun da kırılabileceği haberde yer aldı.

Attila Szalai için 25 milyon euro

Macar basını, Attila Szalai'nin 25 milyon euro karşılığında Leicester City'ye transfer olabileceğine vurgu yaptı. Transfer gerçekleşirse Szalai en pahalı Macar futbolcu olacak. Ocak ayında RB Salzburg'dan RB Leipzig'e 20 milyon euro'ya transfer olan Dominik Szoboszlai rekoru elinde tutuyor.

4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor

Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.