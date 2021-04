Son dakika SPK'dan açığa satış yasağına uymayan yabancı kurumlara para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son dakika açıklamasında açığa satış yasağına uymayan 10 yabancı kuruma ağır ceza kesti. Cezanın toplam 26 milyon 352 bin 711 TL olduğu öğrenildi.

SPK'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Kurul Karar Organı’nın 30.06.2020 tarihli Kararını müteakip, 01.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler neticesinde incelemeye konu yatırımcılar hakkında verilen satım emrinin açığa satış olduğunun emrin verilmesi esnasında aracı kuruma bildirilmemesi suretiyle usulsüz açığa satış işlemlerinde bulunulması nedeniyle para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir."

Para cezası uygulanan şirketler

Credit Suisse Securities Europe Limited 7.808.987 TL

Barclays Capital Securities Limited 7.046.401 TL

Merrill Lynch (BofA) International 6.321.045 TL

Wood and Company Financial Services AS 1.411.900 TL

J.P. Morgan Securities PLC 1.203.345 TL

Goldman Sachs International 870.557 TL

Moon Capital Master Fund 586.969 TL

Renaissance Capital Limited 586.969 TL

UBS AG London Branch 328.706 TL

HSBC Bank PLC2 187.832 TL