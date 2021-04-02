BIST 1.436
DOLAR 7,99
EURO 9,43
ALTIN 449,37
HABER /  EKONOMİ
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Son dakika SPK'dan açığa satış yasağına uymayan yabancı kurumlara para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son dakika açıklamasında açığa satış yasağına uymayan 10 yabancı kuruma ağır ceza kesti. Cezanın toplam 26 milyon 352 bin 711 TL olduğu öğrenildi.

Abone ol

SPK'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Kurul Karar Organı’nın 30.06.2020 tarihli Kararını müteakip, 01.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler neticesinde incelemeye konu yatırımcılar hakkında verilen satım emrinin açığa satış olduğunun emrin verilmesi esnasında aracı kuruma bildirilmemesi suretiyle usulsüz açığa satış işlemlerinde bulunulması nedeniyle para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir."

Para cezası uygulanan şirketler

Credit Suisse Securities Europe Limited 7.808.987 TL

Barclays Capital Securities Limited 7.046.401 TL

Merrill Lynch (BofA) International 6.321.045 TL

Wood and Company Financial Services AS 1.411.900 TL

J.P. Morgan Securities PLC 1.203.345 TL

Goldman Sachs International 870.557 TL

Moon Capital Master Fund 586.969 TL

Renaissance Capital Limited 586.969 TL

UBS AG London Branch 328.706 TL

HSBC Bank PLC2 187.832 TL

ÖNCEKİ HABERLER
İkinci Kürşat Ayvatoğlu vakası! Polis sahte savunma sanayicisi vurgununu böyle ortaya çıkardı
1 öğrencide virüs tespit edildi örgün eğitime 9 gün ara verildi 8 yerleşim yeri karantinaya alındı
Bolu'da feci olay! Üçüncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı
Tayvan'da katliam gibi kaza! Yolcu treni raydan çıktı: En az 36 ölü
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun bakımlarda durum kötü sokağa çıkma yasağı geliyor
Maden mühendisinin korku dolu anları! Metrelerce yuvarlandı son anda kurtarıldı
Evergreen şirketinden 1 milyar dolarlık tazminat talebi
Formula 1'de Kanada yerine Türkiye sesleri
Aziz Yıldırım: Galatasaray'ın yayınını izlerken utandım
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 39 yaralı
Yorumlar 3 yorum