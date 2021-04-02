BIST 1.438
DOLAR 8,03
EURO 9,48
ALTIN 448,15
HABER /  YEREL
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Bolu'da feci olay! Üçüncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı

BOLU'da, 3'üncü kattaki apartman dairesinin penceresinden komşusuna ait otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı.

Abone ol

Bolu'da akşam saatlerinde  G.A. isimli kadın apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden, park halinde bulunan komşusuna ait otomobilin üzerine düştü. Gürültü üzerine cama çıkan komşuları G.A.'yı yerde yatarken görünce durumu Acil Sağlık ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen G.A.'ya ilk müdahalede bulundu. Yaralanan G.A. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.A.'nın üzerine düştüğü otomobilde ise hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. G.A.'nın atlamış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Tayvan'da katliam gibi kaza! Yolcu treni raydan çıktı: En az 36 ölü
Mansur Yavaş açıkladı Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? ANKApark hayvanat bahçesi oluyor
Maden mühendisinin korku dolu anları! Metrelerce yuvarlandı son anda kurtarıldı
Evergreen şirketinden 1 milyar dolarlık tazminat talebi
Aziz Yıldırım: Galatasaray'ın yayınını izlerken utandım
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 39 yaralı
Kürşat Ayvatoğlu soruları yanıtladı: Bir insan hata yapabilir
Şili koronavirüs nedeni ile tüm sınırlarını kapatacak
Ukrayna'dan Rusya'nın sınırdaki askeri hareketliliğine tepki
Merkel'den korkutan 'yeni salgın' çıkışı!
Yorumlar