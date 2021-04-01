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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 39 yaralı

Anadolu Ajansı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

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K.K. (53) yönetimindeki Ağrı'dan İstanbul'a giden 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun Sivas Suşehri ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 39 kişi ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan bazıları Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

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