Van'da TIR dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde bir TIR'ın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone ol

VAN Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Erciş ilçesinin Haydarbey Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama esnasında bir TIR'dan şüphelenerek durdurdu.

Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde 142'si Afganistan, 33'ü Pakistan ve 43'ü Bangladeş uyruklu toplam 218 düzensiz göçmen olduğu görüldü.

TIR şoförü gözaltına alınırken; düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.