BIST 1.427
DOLAR 8,11
EURO 9,58
ALTIN 450,37
HABER /  YEREL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Van'da TIR dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde bir TIR'ın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone ol

VAN Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Erciş ilçesinin Haydarbey Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama esnasında bir TIR'dan şüphelenerek durdurdu.

Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde 142'si Afganistan, 33'ü Pakistan ve 43'ü Bangladeş uyruklu toplam 218 düzensiz göçmen olduğu görüldü.

TIR şoförü gözaltına alınırken; düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi ile jandarma ekipleri, aç ve bitkin haldeki düzensiz göçmenler için seferber oldu. Kışla Mahallesi'ndeki 12 Dev Adam Spor Salonu'na belediye otobüsüyle taşınan düzensiz göçmenlere zabıta ekiplerince yemek ve çay ikram edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Savunma sanayi şirketi adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
Mikroplastik kirliliği ile savaşmak için yaşayan robotlar geliştirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması
Antalya köpeğe cinsel saldırıda bulunan şahıstan akılalmaz savunma
Fatmanur Altun'a yapılan hakaret suç değilmiş
Tüfeğini alıp evden çıktı tarlada bulundu! Çanakkale'de şüpheli ölüm
Elazığ'da gören telefona sarıldı! Film izler gibi izlediler
Bakan Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşı Austin ile önemli görüşme
Fenerbahçe'den Galatasaray'a açık davet
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk cevabı! FETÖ iması olay
Yorumlar