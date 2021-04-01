Antalya köpeğe cinsel saldırıda bulunan şahıstan akılalmaz savunma

ANTALYA'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Veli S. (64), polisin çalışmasıyla yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Veli S., gazetecilerin, "Neden yaptın?" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

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ANTALYA'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Veli S.'nin (64) çalılık alanda hareketlerini uzaktan görenler, durumdan şüphelenip yanına yaklaştı. Alana gelen kişiler, şüphelinin köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip müdahale etti.

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören Veli S.'nin pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların, "Köpeğe mi tecavüz ediyorsun?" dediği; Veli S.'nin eline aldığı taşı göstererek, "Git buradan" diye bağırdığı görüldü.

Olayla ilgili Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık şikayetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Veli S.'nin yakalanma korkusundan evine gitmediğini öğrenen Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Habibler Mahallesi'ndeki ara sokaklardan birinde yakaladı.