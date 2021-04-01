BIST 1.426
DOLAR 8,13
EURO 9,60
ALTIN 451,59
HABER /  YEREL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Antalya köpeğe cinsel saldırıda bulunan şahıstan akılalmaz savunma

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Veli S. (64), polisin çalışmasıyla yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Veli S., gazetecilerin, "Neden yaptın?" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

Abone ol

ANTALYA'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Veli S.'nin (64) çalılık alanda hareketlerini uzaktan görenler, durumdan şüphelenip yanına yaklaştı. Alana gelen kişiler, şüphelinin köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip müdahale etti.

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören Veli S.'nin pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların, "Köpeğe mi tecavüz ediyorsun?" dediği; Veli S.'nin eline aldığı taşı göstererek, "Git buradan" diye bağırdığı görüldü.

Olayla ilgili Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık şikayetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Veli S.'nin yakalanma korkusundan evine gitmediğini öğrenen Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Habibler Mahallesi'ndeki ara sokaklardan birinde yakaladı.

İşlemleri için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Veli S., buradaki ilk ifadesinde pişman olduğunu söyledi. Veli S., Emniyet Müdürlüğü çıkışında gazetecilerin, "Neden yaptın?" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya ve Rusya arasındaki casusluk krizinde şok savunma
Mikroplastik kirliliği ile savaşmak için yaşayan robotlar geliştirildi
Tüfeğini alıp evden çıktı tarlada bulundu! Çanakkale'de şüpheli ölüm
Elazığ'da gören telefona sarıldı! Film izler gibi izlediler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a açık davet
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk cevabı! FETÖ iması olay
Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Bakanlıktan Manisa'daki turşu tesisindeki skandal için açıklama: Faaliyetten men edildi
TBMM'de sıcak saatler! Başkanlık Tezkeresi kabul edildi reddedilen tasarı tekrar oylanacak
Manisa'da üstüne oturduğu tenekeden sızan tiner sobayla buluşunca ağır yaralandı
Yorumlar