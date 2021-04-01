TBMM'de sıcak saatler! Başkanlık Tezkeresi kabul edildi reddedilen tasarı tekrar oylanacak

Meclis'te son dakika hareketli saatler yaşanıyor. Dün muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilen tasarı bugün Meclis Başkanı Tezkeresi'yle yeniden Meclis gündemine geldi. İşte yapılan almlamadan çıkan sonuç...

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Meclis'ten güvenlik soruşturması teklifinin yeniden oylanması kararı çıktı. Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam güvenlik soruşturması teklifinin oylamasına ilişkin gerilim AK Parti'nin itirazı üzerine Başkanlık Divanı'na taşınmıştı. Divanda alınan kararı Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı.

Şentop, çıkan tartışmaları manipülatif olarak değerlendirdi. Şentop, ''Sorun olduğunda gereğini yapmak benim görevim. Oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıkarsa tekrarlanır '' dedi.

Meclis'te bugünkü oturum sonrası güvenlik soruşturması teklifi maddelerinin yeniden oylanması kararı alındı.

Teklif Salı günü görüşülecek

Reddedilen güvenlik soruşturması teklifi salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

CHP, AYM'ye götürüyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuya ilişkin, "Başkanlık divanındaki çoğunluk kullanılarak darbe yapılmaktadır. 10 gün içinde eylemli içtüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesine gideceğiz" açıklamasını yaptı.

Gerilin nedeni neydi?

Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam kamu görevine başlayacaklar için güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin maddelerine geçilecekti. Ancak salonda daha çok muhalefet milletvekili vardı ve oylamada maddelere geçilmesi reddedildi.

AK Parti oylama yöntemine itiraz ederek konuyu başkanlık divanına taşıdı. CHP, İYİ Parti ve HDP ise "teklif düştü, içtüzüğün gereği budur" görüşünde.