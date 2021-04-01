Moussa Marega Fenerbahçe'ye çok yakın! İngilizler duyurdu

Moussa Marega ile Porto arasındaki yeni sözleşme görüşmesi olumsuz sonuçlandı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin yıldız forvetin transferine artık daha yakın olduğu belirtildi. İngilizler, Moussa Marega transferini "iş işten geçti..." sözleriyle duyurdu.

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Erol Bulut'un ayrılığın ardından teknik sorumlu olarak görev, devralan Emre Belözoğlu, kalan 10 haftada takımın başında olacak. Emre Belözoğlu yönetiminde yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de ilk transfer hedefi ortaya çıktı.

Fenerbahçe, ocak ayında Moussa Marega'yı gündemine almış ancak transferde tercihini İrfan Can Kahveci'den yana kullanılmıştı. Sarı-Lacivertliler, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki golcü için beklemeye geçmişti. Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, Portekiz ekibi ile yeni kontrat için görüşmelere başladı. A Bola'da yer alan habere göre bu görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Moussa Marega, Porto ile anlaşma sağlayamadı. 29 yaşındaki Malili golcü Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın.

Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın

Daily Express yazarı Ryan Taylor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki deneyimli forvetin kulübüyle sürdürdüğü kontrat yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığını ve bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olduğunu öne sürdü.

''İş işten geçti''

Deneyimli gazeteci, "Porto forveti Moussa Marega, yeni sözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmaya çok yakın. Geçtiğimiz aylarda West Ham United ve Crystal Palace'a da teklif edilmişti ancak artık iş işten geçti..." dedi.