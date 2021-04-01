Antalya'da bayılana kadar dövüldü öldü diye bırakıldı! 'Bana yardım edin' deyip paylaştı

ANTALYA'da 2 gün önce eski sevgilisi tarafından darp edilen 24 yaşındaki Beyza Y.'nin sosyal medyadan paylaşım yaparak, “Ölmek istemiyorum” dedi.

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İddiaya göre, Avsallar Mahallesi’nde 2 gün önce meydana gelen olayda B.Y., otomobilinde eski sevgilisi Beyza Y.'yi (24) darp etti. Aracın içerisinde bayılana kadar darp edildiğini ve öldüğü sanılarak evinin önüne bırakıldığını öne süren Beyza Y., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.



Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen B.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer yandan Beyza Y., darp sonrası çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç kız sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Ölmek istemiyorum, bana yardım edin” dedi.