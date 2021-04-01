BIST 1.426
DOLAR 8,13
EURO 9,60
ALTIN 451,59
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Beşiktaş'ın Kenan Karaman planı ortaya çıktı

Beşiktaş sezon sonuna Cyle Larin'le yollarını ayırabilir. Kanadalı futbolcunun yerine gündemdeki isim, Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman.

Abone ol

Beşiktaş Kenan Karaman için sezon sonunu bekliyor. Siyah beyazlılar, Fortuna Düsseldorf ile sözleşme uzatmayan 27 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor. Haziran ayında serbest kalacak milli futbolcu, siyah beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme için masaya oturacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Kenan Karaman, devre arası transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Alman ekibinin bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle tranfser gerçekleşmedi. Beşiktaş'ın Kenan Karaman'ı gündemine almasının en önemli sebebi ise Cyle Larin.

Bu sezon siyah beyazlı takım ile 34 maçta 18 gol 4 asistlik performans gösteren Larin, Avrupa'dan farklı kulüplerin transfer listesine girdi.

Beşiktaş yönetimi, Larin'in olası transferi halinde kadrosuna Kenan Karaman ile katarak Kanadalı oyuncunun eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da dezenfektan molalı polis dayağına dava
Savaş çanları çalıyor! Rusya açık açık tehdit etti 'Ukrayna'yı yok ederiz'
Milli ara Beşiktaş'a bu kez yaramadı' Sergen Yalçın'ın planları değişti
BioNTech aşısı ne kadar etkili? BionTech yeni etkinlik oranını açıklandı
Ekrem İmamoğlu'na sitem edip İstiklal Caddesi'nde intihara kalkıştı: Bana iş için söz verdin...
Aksaray'dan pes dedirten haber! Karantinada olması gereken baba ve oğlu gezerken yakalandı
Tokat'ta boşanmak isteyen eşini 22 yerinden bıçakladı
IMF açıkladı! Ekonomik toparlanma için düşük gelirli ülkelerin 450 milyar dolara ihtiyacı var
Muğla'da deprem oldu! AFAD açıkladı Datça açıkları 4.1'le sallandı
Yeni Covid-19 araştırması! Taburcu edilen üç kişiden biri hastanelik oldu
Yorumlar