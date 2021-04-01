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Yeni Covid-19 araştırması! Taburcu edilen üç kişiden biri hastanelik oldu

Anadolu Ajansı

Bilim insanları Covid-19 tedavisi gören 48 bin kişinin kayıtlarını inceledi. Hastanede yatan hastaların yaklaşık üçte birinin taburcu edildikten kısa zaman sonra yeniden hastaneye kaldırıldığı keşfedildi. Öte yandan 5 bin 875'inin bu süre zarfında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Yapılan yeni bir araştırma, taburcu edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yaklaşık üçte birinin, bir ay içinde yeniden hastaneye kaldırılmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Irish Examiner sitesinin haberine göre, Leicester Üniversitesinden bilim insanları, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan ve 31 Ağustos 2020'den önce taburcu edilen 48 bin hastanın verilerini inceledi.

Solunum, kalp-damar, metabolizma, böbrek hastalığı...

Araştırma kapsamında, taburcu edilen Kovid-19 hastalarında yeniden hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının yanı sıra solunum, kalp-damar, metabolizma, böbrek ve karaciğer hastalığı görülme olasılığı değerlendirildi.

140 gün boyunca takip edildi

Ortalama 140 gün boyunca takip edilen hastaların yaklaşık üçte biri tekrar hastaneye yatırılırken, 5 bin 875'inin bu süre zarfında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Araştırmacılar, Kovid-19 hastalarında, genel nüfusa göre çoklu organ yetmezliği, solunum sıkıntısı, diyabet ve kalp ve damar hastalıkları oranlarının önemli ölçüde arttığına da işaret etti.

Araştırmanın ayrıntıları "The British Medical Journal" (BMJ) dergisinde yayımlandı.

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