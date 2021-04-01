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Konya'da iş merkezindeki ölüm cinayet çıktı! zanlı çeyiz sandığında yakalandı

 KONYA'da dün bir iş merkezinde tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulunan Süleyman Yıldız'ın (40), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet zanlıları saklandığı çeyiz sandığında yakalandı.

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Konya'nın Meram ilçesinde Furkan Dede Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 4'üncü katında meydana gelen olayda Süleyman Yıldız, iş merkezindeki ofiste başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, ofisin Sinan G., ağabeyi Hakan G. ve ortakları Galip D.'ye ait inşaat ve hafriyat şirketine ait olduğunu belirledi. 

Olayın ardından araştırmasını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ofis sahibi Sinan G.'nin İzmir’e gitmek için yola çıktığını tespit etti. Konya’dan yola çıkan ekipler, Sinan G.'yi Manisa’nın Kula ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ağabeyi Hakan G. için ise saklandığı eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce çeyiz sandığına saklanan Hakan G. de yakalandı. Polis, iki kardeşin şirket ortağı olan Galip D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. 

İtiraf ettiler

Gözaltına alınan iki kardeşin ilk ifadesinde tabancayı Sinan G.'nin ateşlediğini öne sürdüğü, evli olan Yıldız'ı, eşinden boşanan akrabaları kadınla yaşadığı ilişkiyi konuşmak için çağırdıklarını ve çıkan kavgada öldürdüklerini söylediği öğrenildi. 

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