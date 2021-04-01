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Samsun'da banyoya giren aile hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da evindeki banyoda duş alırken fenalaşan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Bülbül (58) evindeki banyoda duş alırken ailesi tarafından yerde baygın halde bulundu. 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bülbül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adem Bülbül'ün ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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