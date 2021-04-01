BIST 1.416
DOLAR 8,18
EURO 9,64
ALTIN 449,71
HABER /  OTOMOBİL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Volkswagen dünyayı şaşkına çevirmişti! Gerçek ortaya çıktı

Alman otomobil devi Volkswagen, Amerika biriminin 'Voltswagen' ismi ile faaliyet göstereceği haberinin 'şaka' olduğunu açıkladı.

Abone ol

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, ABD biriminin 'Voltswagen' markası ile faaliyet  göstereceği haberinin '1 Nisan şakası' olduğunu ve isim değişikliğine gidilmeyeceğini açıkladı. Açıklamada isim değişikliğinin 1 Nisan ruhuyla yapılmış bir PR çalışması olduğu ve şirketin elektrikli araç serisine dikkat çekmek istediği belirtildi. 

Şirketin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biliyoruz, 66 yıl sonra isim değiştirmek olağandışı, ancak ruhumuz her daim genç. Voltswagen ile tanışın. Volkswagen'e benzer, ancak yenilenmiş bir elektrikli sürüş odağıyla. Tamamen elektrikli SUV'umuz ID.4 bugün piyasada" denildi. 


Elektrikli araca dikkat çekildi
Volkswagen Sözcüsü Mark Gillies, "Yeniden adlandırma, 1 Nisan Şakası Günü ruhuna uygun bir duyuru olacak şekilde tasarlandı ve tamamen elektrikli ID.4 SUV'nin lansmanına dikkat çekildi. Herkese elektrikli mobilite getirme taahhüdümüzü işaret etti" dedi.

Voltswagen of America
Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği dün açıklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sigaraya zam geldi 2021 Kent - Rothmans - Tekel - Samsun sigara fiyatı
Gaziantep’in ünlü baklavacılarından Coşkun Koçak’ın oğlu vuruldu
Kadıköy'de feci olay! Avukat, silahla oynarken meslektaşını başından vurdu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya! SİHA teşekkürü
İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü! Sürüklenen gemi yürekli ağza getirdi
Boğazına bıçak dayayıp 'Ceren gelir misin' dedirtti emniyette kurgu olduğunu savundu
Bilim Kurulu üyesi Levent Akın'dan 'tam kapanma' açıklaması: Ağır bir durum
Balıkesir'de can pazarı! 3 araç birbirine girdi ölü ve yaralılar var
Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş! Emre şampiyon yaparsa...
Bursa'da birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim
Yorumlar