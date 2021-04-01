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Kadıköy'de feci olay! Avukat, silahla oynarken meslektaşını başından vurdu

KADIKÖY'de avukat K.S.E. (26) silahla meslektaşı Tolga K.'yı (25) başından vurdu. Şüpheli K.S.E. ifadesinde arkadaşına ait silahı kurcalarken olayın gerçekleştiğini, olayın tamamen kaza sonucu meydana geldiğini söyledi.

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Kadıköy'de iddiaya göre, K.S.E. ve Tolga K.'nin de aralarında bulunduğu 4 avukat dışarıda yemek yedikten sonra birlikte K.S.E.'nin evine gitti. K.S.E., arkadaşına ait olan silahı incelerken, silah birden ateş aldı ve Tolga K. kafasından vuruldu. Tolga K. hastaneye kaldırılırken,  avukat K.S.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli K.S.E. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Olay tamamen kaza sonucu meydana geldi"

Şüpheli K.S.E. savcılık ifadesinde müşteki Tolga K. ile yakın arkadaş olduğunu belirterek "Kesinlikle bu olayda kastım olamaz. Suça konu silah olan arkadaşım G.K.'ye aittir. Biz kendi aramızda silahı merak ettiğimiz için kurcalarken söz konusu olay olmuştur. Zaten tabancada o sırada şarjör de yoktu. Ben tabancanın içinde mermi olduğunu düşünmedim, boş zannediyordum. Kesinlikle silahı müştekiye doğrultmadım. Olay tamamen kaza sonucu meydana gelmiştir" dediği öğrenildi.

"Suçlamayı kabul etmiyorum"

Şüpheli K.S.E. ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Silah patlayınca ben arkadaşım Tolga'nın yere düştüğünü gördüm. Kafasından kan geldiğini görmem üzerine hemen kanı durdurmak amacıyla tampon yaptım ve 112'yi aradım. Müşteki şu anda hastanededir, öğrendiğim kadarıyla ameliyattan çıkmıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Adli kontrol tedbiri uygulandı"

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli K.S.E. hakkında "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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