HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği Amasya Taşova’da kütüphane açtı

2017 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği, “Bu da Senin Olsun” adıyla başlattığı proje ile Amasya’nın Taşova ilçesinde Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu Metin Yurdakul Kütüphanesi’nin açılışını yaptı.

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Açılışa Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay, Dernek Genel Müdürü Ömer Söyleyenoğlu’nun yanı sıra okul yöneticileri ve öğrenciler de katıldı.

2019 yılında Batman ve Mardin’de “Bu da Senin Olsun 1” ve 2020 yılında Adıyaman’da “Bu da Senin Olsun 2” ismiyle başlattığı projeye, Amasya'nın Taşova ilçesinde devam eden dernek, “Bu da Senin Olsun 3'' isimli çalışmayla, Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesi için 1.000’i aşkın kitap ve çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için eğitici oyunlar bağışladı. Kütüphaneye, derneğin Amasya Taşova temsilciliğinde uzun yıllar gönüllü olarak hizmetlerde bulunan ve yakın zamanda vefat eden Metin Yurdakul’un ismi verildi.

Açılışta konuşan Dernek Başkanı Abdullah Erbay: “Bu da Senin Olsun” gibi projelerle büyüyerek Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Dernek, proje’nin dördüncüsünü Diyarbakır’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.