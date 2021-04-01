Kaan Ayhan Covid-19'a yakalandı! Kulübü Sassuolo duyurdu
İtalyan ekibi Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki defans oyuncusunun milli takım kampında yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kaan Ayhan'ın herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine ilgili sağlık prosedürlerinin uygulandığı ifade edildi.