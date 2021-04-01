BIST 1.420
DOLAR 8,16
EURO 9,62
ALTIN 450,75
HABER /  GÜNCEL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlatıldı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Boğaz'daki gemi arızasıyla ilgili görüntü paylaşıp, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" dedi.

Abone ol

İstanbul Boğazı'ndan makine arızası yapıp sürüklenen gemi kıyıya 1 metre kala durabildi. Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarılan gemi Ahırkapı açıklarına demirledi. İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesasından görüntü paylaşıp açıklamada bulundu. 

"İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" diyen Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu  can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi.İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' paylaşımı
Mustafa Şentop'tan tartışma yaratan güvenlik soruşturması oylamasına ilişkin açıklama
Bursa'da yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye: Evinde dinlenmeye davet ediyorum
Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna çağrı
Türkiye'de de yapılmaya başlandı! BioNTech'in korona aşısının yeni etkinlik oranını açıklandı
Volkswagen dünyayı şaşkına çevirmişti! Gerçek ortaya çıktı
Sigaraya zam geldi 2021 Kent - Rothmans - Tekel - Samsun sigara fiyatı
Gaziantep’in ünlü baklavacılarından Coşkun Koçak’ın oğlu vuruldu
Osmaniye'de gören şaştı kaldı! Köye gelenler fotoğrafını çekiyorlar
Yorumlar 3 yorum