Mustafa Şentop'tan güvenlik soruşturması oylamasına ilişkin açıklama Özgür Özel'e sert sözler

Meclis Başkanı Mustafaa Şentop, TBMM'deki güvenlik soruşturması oylaması gerilimi hakkında 'Burada arkadaşlar Meclis iradesi bağlamında tartışmalarını manipülatif olarak görüyorum.' dedi. Sakin üslubu ile bilinen Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözleri üzerine, 'Kendisine bir konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim.' ifadelerini kullandı.

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TBMM Genel Kurulu'nda dün, kamu görevlilerine yönelik güvenlik soruşturması uyulamasında değişiklik getiren 'Güvenlik Soruşturması ve Arşif Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesi, muhalefetin oylarıyla reddedildi. AK Parti, elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle sonuca itiraz etti.

TBMM Başkanlık Divanı, bugün Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Şentop, açıklamada bulundu. Şentop, Genel Kurul’da oylamaya ilişkin ilgili İç Tüzük maddelerini hatırlatarak, bunun TBMM'de ilk kez karşılaşılan bir durum olmadığını söyledi. Şentop, "2015 yılında, 1997 yılında, 1988’de, 1978’de benzer şeylerle karşılaşılmış. İç Tüzük 141'inci maddesi 'başkan ile kâtip üyeler birlikte sayar' diyor. İtiraz yoksa başkan sonucu açıklar; ama varsa elektronik oylamaya geçiliyor. Bu itirazın haklı haksız olduğuna başkan karar veremez. İtiraz varsa ki TBMM TV'nin yayınını sosyal medyada paylaşanlar oldu, itiraz var. Dolayısıyla elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor" dedi.

'Başkanlık divanına itiraz hakkı var'

Şentop, İç Tüzük 13'üncü maddesine göre Başkanlık Divanına itiraz hakkı bulunduğunu hatırlatarak, "Başkanlık Divanı'na itiraz ediliyor, bir karar alınıyor, Genel Kurul oyuna sunuyor. Çıkan sonuca göre yeniden oylama yapılıyor. Aynı günde toplanması meselesi; HDP'li arkadaşların talebi üzerine 3 Mart 2015'te, aynı gün içinde karar verilmiş. Meclis iradesi bağlamındaki tartışmaları tamamen manipülatif tartışmalar olarak görüyorum. Meclis iradesi dediğimiz şey oylamaya yansıyan şeydir. Tartışma oylamanın kendisiyle ilgilidir. Bu tartışma aşılmadıkça Meclis iradesi şu yönde bu yönde demek yanlış olur" ifadesini kullandı.

'Tartışmaya dahil olmam, görevimin gereği'

Şentop, muhalefet partilerinin konuya ilişkin açıklamalarıyla ilgili de "Bazı grup başkanvekillerinin açıklamalarını gördüm. Anayasa ve İç Tüzük, Meclis Başkanı’na Genel Kurul yönetme yetkisi verir. Meclis Başkanvekilleri, Meclis Başkanı yerine yönetirler. Meclis Başkanı, sorumlu olur. Meclis Başkanı karar verebilir, görevlendirir, gününü, saatini değiştirebilir. Bu konuda yaşanan tartışma olduğunda benim bu tartışmaya dahil olmam görevimin gereğidir" dedi.

'Pişman ederim'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in "Meclis Başkanı koşarak geldi, boncuk boncuk terlemiş" sözleriyle ilgili Şentop, "Bir arkadaşımızın yapmış olduğu tuhaf değerlendirmeler, ‘koşarak gelmiş, boncuk boncuk terliyor.’ Bir sıkıntı olduğunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim bu benim görevimdir. Fakat bu Meclis’te insanların konuşmalarıyla, hareketleriyle, fizik durumlarıyla ilgili en son espri yapacak kişi bu arkadaşımızdır. Kendisine konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Bunlar hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım; ama birbirimizin halleriyle, durumlarıyla ilgili değerlendirme yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan bu arkadaşımızın kendisidir. Ben Meclis Başkanı olarak seviyeyi düşürmek istemem; ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim. Pişman ederim. Toptancı usulü ile yanıt vermek istemiyorum. İnsanların fizik durumu ile yorum yapacak en son kişidir. Önce dönsün bir aynaya baksın. Meclis Başkanı olarak seviyeyi düşürmek istemem" değerlendirmesinde bulundu.