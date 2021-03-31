Bulaşık makinesi salona fırladı aile hayatının şokunu yaşadı! Sebebi bakın çıktı

İNGİLTERE'de yaşayan 4 kişilik aile, evlerinin salonunda otururken hayatlarının şokunu yaşadılar. Bulaşık makinesinin salona fırladığı kazada aile neye uğradığını şaşırdı.

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İngiltere bir ailenin tüm üyelerinin evlerinin mutfağına giren ve büyük bir patlamaya neden olan otomobil kazasından burnu bile kanamadan kurtuldu. Sarah ve Ed Brook ve iki küçük çocukları, evlerinin salonunda otururken büyük bir patlama sesiyle oturdukları yerden fırladı. Çarpmanın etkisiyle bir kıvılcım çıktı ve evi havaya uçurabilecek bir gaz sızıntısı meydana geldi.



Evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken aile, olaydan oldukça kötü şekilde etkilendi. Sarah yaşananları ‘’Hiçbirimizin ölmemesi tamamen şanstı. Genellikle akşam 10 gibi mutfakta olurduk ama o gün orada değildik. Bir patlama sesiyle irkildik, bulaşık makinesinin odaya geldiğini gördüm. O sırada komşular dışarı çıkmamız için bağırıyorlardı. Çocukları panik içinde aldık ve dışarı çıktık. Gazın kokusunu alabiliyordunuz. Araba mutfaktaki her şeyi ezip geçmişti. Mutfağımızı 2000 sterline yenilemiştik ama şimdi görüyorsunuz buraya mutfak denilemez bir halde. Evde artık su, elektrik ve gaz yok. Buraya dönmemiz ayları bulur.’’ diyerek anlattı. Öte yandan arabanın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.