Yabancılardan 15 yılın en hızlı haftalık çıkış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen haftaya ilişkin yabancıların elindeki menkul kıymetlere ilişkin istatistikleri yayımladı Yabancılar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki değişiklik kararını takip eden hafta toplamda 1,9 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 26 Mart haftasında yabancı yatırımcılar hissede net 814 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Tahvilde yabancının net satışı ise aynı hafta itibariyle 1,1 milyar dolar oldu.

TCMB'nin ilgili veri setine bakıldığında bu haftalık çıkış, Mayıs 2006'dan bu yana en hızlı haftalık çıkış oldu.

Döviz işlem hacimleri 22 Mart'ta katlandı

TCMB'de yaşanan değişiklikten sonra döviz işlemlerinde yüksek hacim dikkat çekmişti. TCMB verilerine göre başkan değişikliğini takip eden ilk işlem gününde yerli yatırımcıların döviz işlem hacmi 7,5 milyar dolar olarak kaydedildi. 1-23 Mart'ta spot piyasada günlük ortalama işlem hacmi 2,4 milyar dolar oldu. Bu rakamların ardından 22 Mart'ta kaydedilen rakamın günlük ortalamanın 3 katı olduğu görüldü.

Yabancı yatırımcıların döviz işlem hacimleri ise daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. TCMB verilerine göre 22 Mart'ta spotta yabancıların döviz işlem hacmi 9,1 milyar dolar oldu. Mart ayında yabancıların ortalama günlük işlem hacmi 2,4 olarak kaydedildi. Bu da yabancıların TCMB başkan değişikliğinin ilk günü yaklaşık 4 kat fazla döviz işlemi gerçekleştirdiğini gösterdi