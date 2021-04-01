2021'in en çok indirilen uygulamaları belli oldu! Zirve bakın kimin

2021 yılının ilk çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar belli oldu. AppAnnie'nin açıkladığı raporda zirveyi TikTok kaptı.

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Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi AppAnnie'nin 2021 ilk çeyrek raporu açıklandı. Şirketin raporuna göre en çok indirilen uygulamalar listesinde zirvede TikTok yer alıyor. İki yıldır düzenli olarak kullanıcı sayısını artıran TikTok, Hindistan'dan gelen yasağa rağmen kısa süre içerisinde, 1 milyar kullanıcıya ulaşan sosyal medya uygulamaları arasında girebilir.



İlk beşte ise Facebook'a ait uygulamalardan üçü bulunuyor. Facebook 2., Instagram 3. ve Whatsapp da 5. sırada. Telegram ise bu çeyrekte 4. sıradan ilk 5'e girmiş durumda. En çok harcama yapılan uygulamalar arasında ise Youtube lider konumda. Google'a ait Youtube'u Tiktok, Tinder, Disney + ve Tencent Video takip ediyor.



32 milyar dolara ulaştı

Aylık aktif kullanıcı verilerine bakıldığında ise ilk 5'in ilk 4 sırasında Facebook uygulamaları yer alıyor. Bu alanda lider Facebook'u Whatsapp, Facebook Messenger ve Instagram takip ediyor. 5. sırada Amazon yer alıyor. Uygulamalarda 2021 ilk çeyrekte yapılan harcamalarda da bir rekor geldi. Bu alanda 2020 ilk çeyreğe kıyasla yüzde 40'lık bir artışa ulaşılırken toplam harcama 32 milyar dolara ulaştı.