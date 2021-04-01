Savaş çanları çalıyor! Rusya açık açık tehdit etti 'Ukrayna'yı yok ederiz'

RUSYA ile Ukrayna arasında Donbas gerilimi yükseliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Doğu Ukrayna'da yeni bir savaş başlatma çabaları Ukrayna'nın yok olması ile sonuçlanabilir" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın, sınırları boyunca NATO'nun askeri faaliyetlerini artırması nedeniyle güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldığını belirtti.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor! Sınır bölgesinde karşılıklı askeri hareketlilik sonrası Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi. TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları ise son dönemde yapılan en sert yorum olarak değerlendirildi. Lavrov, "Doğu Ukrayna'da yeni bir savaş başlatma çabaları Ukrayna'nın yok olması ile sonuçlanabilir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yaptığı açıklamada, Donbass’ta yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna’nın bölünmesine yol açabileceğini söyledi.

Rus Pervıy Kanal’a açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin kısa süre önce söylemişti ancak bu sözler bugün de geçerli; Donbass’ta yeni savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna’yı yıkıma uğratır" dedi.

Washington-Kiev hattında telefon trafiği

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda Donbas ve Kırım’daki güvenlik durumunu ele aldı.

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikalı mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini geliştirme yollarını telefonda görüştüklerini duyurarak, "Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda ve Kırım’daki güvenlik durumunu kötüleştirmeye devam etmesinden dolayı Blinken ile yapıcı ve odaklanmış bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz saatlerde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki hareketliliği artırması ve Kırım'a askeri sevkiyat ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevaplamıştı.

Söz konusu askeri hareketliliği doğrulayan Peskov, "Rusya kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettiriyor. Bu hiç kimseyi rahatsız etmemeli ve bu hiç kimse için tehdit içermiyor." ifadelerini kullandı.

NATO'nun, Rusya sınırlarında askeri faaliyetlerini artırdığına dikkati çeken Peskov, "Rusya kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Rusya sınırları boyunca NATO’nun, diğer birliklerin ve bazı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin faaliyetlerini artırdığını biliyorsunuz. Bütün bunlar bizi tetikte olmaya mecbur ediyor." diye konuştu.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki varlığına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Peskov, "Rus birlikleri Ukrayna topraklarındaki silahlı çatışmalara hiçbir zaman katılmadı ve katılmıyor. Bu, Ukrayna’nın iç çatışmasıdır." dedi.

Ayrıca Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonlar yaptığını öne sürerek, Rusya, Avrupa ülkeleri ve dünyadaki diğer ülkelerin Ukrayna’da iç savaş olmasını istemediğini vurguladı.