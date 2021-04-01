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Muğla'da deprem oldu! AFAD açıkladı Datça açıkları 4.1'le sallandı

MUĞLA'da deprem oldu. AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 15:33'teki depremin merkezi Datça açıkları ve şiddeti de 4.1...

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Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 15.33'te ve 51,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 90,16 kilometre olarak ölçüldü.

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