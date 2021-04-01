DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan Merkez Bankası tepkisi Bir imza yüzünden dolar 8 TL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Merkez Bankası konusunda tepki gösterdi: Dolar kuru 7,20'den 8,20'lere çıktı. Tek bir imza yüzünden oldu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 1. Olağan Çerkezköy İlçe Kongresi'nde pandemi döneminde vatandaşlara ceza kesilmesine tepki göstererek, "Siz kuralları koyuyorsunuz da kendiniz bu kurallara uyuyor musunuz?" diye sordu.

Ali Babacan, Türkiye'nin Kovid-19 risk haritasının kızardığını vurgulayarak tedbirlerin zamanında alınmadığı için pandeminin kötüye gittiğini ve test sayısı azılırken vaka sayısının arttığını dile getirdi.

'İşsizlik bir numaralı sorun'

"Türkiye'nin dört bir yanında işsizlik bir numaralı sorun haline gelmiş durumda." diyen Babacan, şunları kaydetti:

"Yakın tarihimizin en derin ekonomik krizlerinden birisini yaşıyor. Bu ülkenin ekonomisini düzeltmek önce sağlam bir adalet temeli atmakla başlar. Önce hukukun üstünlüğü ilkesini temsil edeceksiniz. Ancak o sağlam temelin üzerine ekonomiyi inşa edebilirsiniz. Sağlam ekonomiyi inşa ederken sağlam eylem planları lazım. Bundan on gün önce Sayın Erdoğan, Merkez Bankası başkanını görevden aldı. Bunun ekonomimiz üzerinde olumsuz etkileri oldu. Dolar kuru 7,20'den 8,20'lere çıktı. Çok değil 10 gün önce oldu bu, tek bir imza yüzünden oldu. Keyfi yanlış kararların bir ülkenin ekonomisini nasıl açmaza soktuğunu herhalde şu son 10 gün içerisinde yaşadıklarımızı dünya aleme gösterdi. Tek yetkiyi elinde topladı ama bütün bu olanların tek sorumlusu olduğunu kabul etmiyor."

Bütün bu olanların tek sebebi kötü yönetim. Bunlar vatandaşına IBAN numarası verdi vatandaşından para istedi." diyen Babacan, şöyle devam etti:

'Yürüyemiyoruz arkadaşlar, vatandaşlar gelip bize derdini anlatıyor'

"Vatandaşa karşılıksız destek sunacaklarına daha çok cezalandırma. Borç üzerine borç, faiz üzerine faiz. Bürokrasi yukarıdan aşağı şekillenir. Eğer valilerde kaymakamlarda davranış bozukluğu varsa bunun asıl sebebi ülkenin tepesindeki tutumdur. Siz Sayın Erdoğan'ın ağzından bir kere güzel bir söz, tatlı söz duydunuz mu? Göremezsiniz. Bizim siyasi geleneğimizde önce insan vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bunlar önce insan demeyi bıraktılar önce devlet demeye başladılar. Beka beka deyip duruyorlar. Siz beka beka deyip durursanız, bu ülkenin halkı bundan istifade etmez. Eve ekmek götüremiyorum diyene abartıyorsun al keyif çayı iç diyor. Halbuki biraz sokağa çıksalar Bu ülkenin gerçeklerini görecekler, problemleri kabul edecekler ve belki çözüm için bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Ama artık yapamıyorlar. Çünkü sokaklardaki tepki artık belli bir eşiği geçti. Yürüyemiyoruz arkadaşlar, vatandaşlar gelip bize derdini anlatıyor. Herkes dertli."