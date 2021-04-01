Mardin'de görenler fotoğraf çekildi! İçine giren hayrete düştü ABD askeri kalmış

Bırıbıre Mağarası'nı gördüğünde hayretler içerisinde kaldığını ifade eden Kızıltepeli vatandaş Göksel Adıbelli, “Hayretler içerisinde kaldığımız bir tarihsel mağaraya rastladık. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ederken bir yandan da çok üzdü. Çünkü Mardin’in yapıları tamamıyla tarih yapılarıyla dolu." dedi.