Mardin'de görenler fotoğraf çekildi! İçine giren hayrete düştü ABD askeri kalmış
MARDİN'de yer alan Bırbıre Mağarasını gören vatandaşlar telefona sarıldı. Mağaranın içine girenler ise şaşkına döndü.
Kızıltepe ilçe merkezinden 15, Mardin Havalimanına 5 kilometre uzaklıkta bulunana Sancarlı köyünde bulunan Bırbıre Mağarası, asırlara meydan okuyarak tüm ihtişamıyla günümüze kadar geldi. Birbirine bağlantılı oyma şeklinde olan onlarca mağaradan oluşan yapı keşfedilmeyi bekliyor.
Artukoğulları'ndan Yavlak Arslan tarafından 1184’te yapımına başlanan ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204’te tamamlanan tarihi Ulu Caminin inşasında kullanılan taşların Bırbıre Mağarasından kesildiği biliniyor.
Ancak günümüzde bir doğa harikası olan Bırbıre Mağaralarının bakımsız kalması ve unutulması çoğu Kızıltepeli tarafından üzüntüyle karşılanıyor.
Bırıbıre Mağarası'nı gördüğünde hayretler içerisinde kaldığını ifade eden Kızıltepeli vatandaş Göksel Adıbelli, “Hayretler içerisinde kaldığımız bir tarihsel mağaraya rastladık. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ederken bir yandan da çok üzdü. Çünkü Mardin’in yapıları tamamıyla tarih yapılarıyla dolu." dedi.