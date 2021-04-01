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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Yeşilin Başkenti" projesine destek! 1881 fidan satın aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Yeşilin Başkenti" projesinden 1881 fidan satın aldı.

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Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Milli Mücadele'nin karargahı Ankara'da başlattığı "Yeşilin Başkenti" projesinden 1881 fidan satın aldığını bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dikilecek fidanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm İstiklal Kahramanlarımızın hatırasıyla büyüyecek." ifadesini kullandı.

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